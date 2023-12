Idén is elkészítette országos középiskolai rangsorát a HVG. Ugyanaz a három fővárosi gimnázium került a dobogóra idén, mint tavaly, de ezúttal a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium átvette a vezetést az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziumtól, míg az Eötvös József Gimnázium továbbra is stabilan őrzi a második helyét. A legjobb középiskolák listájának első tíz helyezettje közé ezúttal mindössze egy vidéki gimnázium fért be, a veszprémi Lovassy László Gimnázium, amely – ahogy tavaly – most is a tizedik a rangsorban.

Vármegyénkből továbbra is csak két gimnázium fért be a TOP 100-ba, ennek ellenére komoly meglepetést tartogatott az idei rangsor. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium ugyanis korábbi helyezéseihez képest jóval hátrébb csúszott. Az elmúlt három évben a 29-34. hely között ingadozott, idén azonban épphogy csak befért a TOP 50-be. Mostani 48. helyét elsősorban a humán tárgyaknak köszönheti az intézmény: nyelvi érettségiben például csak a 251. helyet szerezte meg a rangsorban, de a magyar érettségi 92. és a történelem érettségi 71. hely is nyilván sokat rontott helyezésén. Pedig kompetenciamérések és felvételi eredmények tekintetében még mindig az élbolyban szerepel: matematika kompetenciaméréseken csak 17 jobb gimnázium van a Radnótinál az országban, szövegértésben 20, felvételi eredményekben pedig 27. Matematika érettségi eredményeivel a 27. legjobb intézmény lett az országban – ez is nagyon szép eredmény, de tavaly például a 10. helyet tudta megszerezni az iskola ebben a rangsorban.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek (OKTV) tekintetében ugyanakkor országosan is kiemelkedően teljesít a Radnóti: matematika, informatika és biológia tárgyakból is az ország 3-ik legjobban szereplő iskolája, kémiából pedig a 4-ik.

A TOP 100-as lista másik szereplője a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, amely szintén rontott előző helyezésein, de kisebb mértékben. Az elmúlt 3 évben a 48-56. helyen szerepelt, most a 64. helyre rangsorolták. Ez a gimnázium is matematika és szövegértés kompetenciaméréseken szerepel a legjobban: előbbiből a 43., utóbbiból – javítva tavalyi eredményén – a 37. helyet szerezte meg országosan. Matematika érettségi eredménye is kiemelkedő, amelyből a 42-ik, illetve felvételi eredményei is, amelyből az 53. a rangsorban. Az iskola "gyenge pontja" a magyar érettségi, amelyből a 194-ik helyen áll. Történelem érettségivel a 101-ik, nyelvi érettségivel a 114. helyre sorolták a lista készítői.

A kiadványban több tematikus lista is található. Az egyházi, illetve az alapítványi iskolák TOP 10-es listájára nem került fel vármegyei intézmény. A két tanítási nyelvű képzést (is) folytató iskolák között a Szegedi Deák Ferenc Gimnázium a 12. helyen szerepel – az iskola érdekes módon éppen az idegen nyelvi érettségivel szerepel legrosszabbul a vizsgált szempontok közül, abból csupán a 35-ik,, míg történelem érettségiből a 6. legjobb.