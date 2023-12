Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy pénteken valami olyasmi történt Szegeden, vagyis inkább Szegeddel, ami már nagyon régen, vagy talán még sosem. Ugyanis bejelentették, hogy itt építi meg legújabb gyárát a világ egyik legnagyobb elektromos autó gyártója, a kínai BYD.

Mihálffy Béla országgyűlési képviselő ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy a beruházás hatalmas lehetőség, és évtizedekre meghatározhatja Szegednek és a térségének a jövőjét. Szijjártó Péter, külügyminiszter pedig azt közölte, hogy a BYD gyár a magyar gazdaságtörténet egyik legjelentősebb beruházása lesz, amelynek nyomán több ezer új munkahely jön létre. Amúgy volt is meló benne rendesen. Hogy ez összejöjjön, 224-szer kellett tárgyalóasztalhoz ülni a feleknek, de szerencsére egymás tenyerébe csaptak a végén, és összejött az üzlet. Arról, hogy pontosan mikor kezd épülni a gyár és mikor kezdi a termelést, majd később tájékoztatnak, de ez így is éppen elég jó hír egyelőre. Szegedről ugyanis igencsak hiányzik, hiányzott az ipar. Most – jórészt a kormánynak köszönhetően – azonban tényleg olyan történt, amilyen még Európában nem, hiszen ez az első itteni gyára a kínai cégnek. És ami a legfontosabb: több ezer munkahelyet lehet majd köszönni a beruházásnak. Ráadásul nyilván nem csak a majdani gyárban dolgozókra gondolok, hanem a számtalan beszállítóra.

Azt hiszem, ha valaki elég bátor és halad a korral, akkor már most készülhet arra, hogy karriert, és sikeres vállalkozást építsen az első szegedi autógyárra alapozva. Nekik sok sikert! Ez jó ajándék volt Szegednek, így karácsony előtt néhány nappal.