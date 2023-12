– A 2023-as év meglehetősen nehéz volt – kezdte évértékelőjét Matuszka Antal, Zákányszék polgármestere. Ennek ellenére ez nem egy pesszimista évértékelés.

– Így az év vége felé közeledve azt kell, hogy mondjam, hogy sikeresen vettük az akadályokat idén is. Hiszen az összes jelentős rendezvényünket, közösségi eseményünket meg tudtuk rendezni idén, szemben az elmúlt évekkel. Alapítványi estek, szülők bálja, aratóünnep, falunap, traktorshow, böllérnap, ezeket mind-mind megtartottuk idén. Mindezt tulajdonképpen megkoronázta a falukarácsony december 21-én, ami egy immár több mint húsz éves hagyomány a faluban. Emellett kulturális rendezvényeket is tudtunk lebonyolítani, hiszen például a Magyar Kultúra Napját is megtartottuk, de volt még nyárindító kölyökparti és sok egyéb közösségi rendezvény. Az, hogy minden előre tervezett eseményt meg tudtunk tartani, semmit sem kellett idén kihagyni, mindenféleképpen annak is köszönhető, hogy egy összetartó településről beszélhetünk, ahol a közösség a legfontosabb mozgatóerő és rugó. És itt ismét bizonyította a település, hogy helyt tud állni minden esetben, még akkor is, amikor egy igencsak kemény pénzügyi évvel indítottunk, és aztán köszönhetően a megszorító intézkedéseknek és valószínűleg a képviselő-testület jó döntéseinek, sikerült az évet végigvinnünk, sőt, mivel azért az energiával most is küzdünk, az év vége felé némi tartalékból sikerült nyílászárókat cserélnünk a szociális intézményben, hűtő-fűtő klímákat ugyanebben az intézményben felszerelni, és ugyanezt meg tudtuk tenni a művelődési házban is, ahol már sok éve vártunk erre a beruházásra – magyarázta a polgármester.

A jövő terveiről szólva Matuszka Antal hozzátette, az is jó hír, hogy 2024-ben felépülhet az új bölcsőde, sőt, a Zákányszék-Bordány kerékpárút is elkészülhet. Így egy várva várt gyalogátkelőhely is létesülhet a település központjában; ezzel sokkal biztonságosabbá válik a közlekedés a faluban.