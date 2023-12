Október óta tudni lehetett, ki lesz a főigazgató

A keddi rendkívüli közgyűlésen, ami rendhagyó módon zárt üléssel kezdődött, végül nem született meglepetés, a két aspiráns közül Lajos Tibort választották meg 5 évre. Hogy ez így lesz, erre akár mérget is vettünk volna, hiszen Márki-Zay Péter október 10-én, vagyis még jóval a pályázat kiírása előtt, a Kovács-Küry Időskorúak Otthonában megrendezett állománygyűlésen jelentette be, hogy a kistérségi társulásból való kilépés miatt új intézményt hoznak létre, aminek élére főigazgatónak Lajos Tibort javasolja a városvezetés, aki néhány héttel korábban került a nyugdíjas lakópark élére. Lajos Tibor azon az állománygyűlésen be is mutatkozott a dolgozóknak és elmondta, hogy „az elmúlt 40 évben szociális ellátórendszerekben dolgozva szerzett elegendő tapasztalatot ahhoz, hogy hatékonnyá tudja tenni a munkát és kevesebb nagyon fáradt arcot lásson majd a dolgozók között” – írta októberben a város gyorshír szolgálata.

Algyőről érkezett az új vezető

Lajos Tibor tehát jelenleg, az év utolsó napjáig, a nyugdíjas lakóparkot vezeti. Algyőről került oda, a szintén Algyőről érkezett Katona Antal, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója „hozta” Vásárhelyre. Lajos Tibor éppen a legrosszabbkor csöppent bele a vásárhelyi intézményrendszerbe. Még betanuló vezető volt a Nyugdíjas Lakóparkban a szülési szabadságra készülő vezető mellett, amikor kiderült, hogy az egyik lakó napokig hevert holtan az egyébként 24 órás nővérfelügyelettel és portaszolgálattal rendelkező lakóparki lakásában.