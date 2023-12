A régi kistérségi és az új, vásárhelyi Kapcsolat Központ több napirendben is előkerült a közgyűlés december 1-jei rendkívüli ülésén.

Mint korábban megírtuk, Hódmezővásárhely úgy döntött, 2024. január 1-jétől kilép a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásból (HTKT), amely a Kapcsolat Központot működtette. Új, önkormányzati fenntartású intézményrendszert hoznak létre, szintén Kapcsolat Központ néven. November 5-én törzskönyvi nyilvántartásba vették a Hómezvásárhelyi Kapcsolat Központot (HKK), amely jelenleg 1 telephellyel rendelkezik, a gyerekek napközbeni ellátására létrehozott, Petőfi utca 6. szám alatti Hódvár Játszóházzal, amelyet ezután adnak át. Az új intézmény alapító okiratának elkészült a módosítása, amellyel a jelenlegi Kapcsolat Központ további telephelyeit is az új intézménybe integrálták volna, de az alapító okirat módosítását november 15-én a Magyar Államkincstár elutasította. A MÁK részéről újabb szakmai szempontok merültek fel, az észrevételek figyelembevételével az önkormányzat átdolgozta az alapító okiratot. A kormányhivatal is talált hibát a közgyűlés október 31-én, a telephelyekkel kapcsolatban hozott döntésében. A Petőfi utca 6. szám alatti épület ingyenes használatával kapcsolatos közgyűlési döntésbe ugyanis véletlenül a 2024. január 1-jétől való használat került be, a 2023. november 8-i dátum helyett.

A kormányhivatal a Hódvár Játszóház szakmai programját sem találta megfelelőnek. Azt is módosítani kellett a megadott szempontok alapján.

A képviselők döntöttek a Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ személyes gondoskodást nyújtó ellátásairól, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló önkormányzati rendeletről is. A jó hír az, hogy a jelenlegi, kistérségi térítési díjakkal fogadták el, vagyis nem történt emelés.