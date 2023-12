Kétszer három deci forralt bor és egy hatalmas, gőzölgő diós kürtőskalács, az annyi, mint ötezer forint. Körülnéztünk a szegedi adventi vásárban hétvégén, ahol falatozás és kortyolgatás közben az árakra összpontosítottunk. A kalácsot a Dugonics téren vásároltuk meg az információink szerint Erdélyből érkezett árusnál, aki előtt elképesztően hosszú sorok kígyóztak, ahogyan az minden évben szokott lenni. Ott kétezer forint a méretes kürtős, bent a Dóm téri bódék között találtunk ezerötszázért is, viszont az kisebb méretű volt, ha pedig valami extrábbat kértek a vásárlók, mint például színes cukrosat vagy epreset, akkor már kétezer forintot kellett fizetniük. De a fővárosi áraktól még így is elmarad, ott egy héttel ezelőtt ugyanis háromezer forintot kértek a málnásért.

A forralt bor decije a legtöbb helyen öt-hatszáz forint körül van, az alkoholmentesé pedig háromszáz forint. A forró csoki decijét négyszáz forintért adják, míg a meleg teát körülbelül kétszáz forintért árulják.

Fotó: Karnok Csaba

Tehát a tavalyihoz hasonló árakra kell számítania azoknak, akik vásározni mennek, jelentős drágulást nem tapasztaltunk az infláció ellenére sem. A sült gesztenye kerül többe, az előző évhez képest három-négyszáz forintot drágult, így most ezerötszáz forintért adnak belőle tíz dekát. Pesten ez is egy ezressel drágább. A házi kolbászt egyébként olcsóbban adják az egyik bódénál, hatszázötven belőle tíz deka.

Akácmézet is lehet kapni, annak kilója háromezer, míg a sajtkülönlegességeké ezerötszáz és háromezer között alakul, hasonló a kimérős sütemények árazása is, sőt, az apró cukorkáké és csokiké is. Lepényt több mint kétezer forintért lehet enni, de ennyiért lehet kérni kis adag brassóit vagy csülköt is.

Kíváncsiak voltunk az ajándékokra is. Ruhaneműt, kesztyűt, sapkát, ékszert, kozmetikumokat és bőr öveket is lehet venni, utóbbiak ára három-ötezer forint között mozog. De kapható sok-sok méhviaszból készült tárgy is, például a feszület ezerhatszáz forint. A hógömb majdnem kétezer forintba kerül, míg a fából készült apróbb díszek ára négyszáz forintnál kezdődik, a vége pedig ezerkétszáz forint.