Elmaradt a szombati szánkózás Vásárhelyen. Mint megírtuk, az önkormányzat hóágyút vásárolt, szombaton azzal akarták „behavazni” a Somogyi-dombot. Ez azonban nem sikerült.

Megérkezett a hóágyú, amelyet üzembe helyeztünk! Sajnos a –1 °C hőmérséklet nem volt elég alacsony, hogy olyan havat gyártsunk, ami szánkózásra alkalmas. A napokban némi felmelegedés várható, de a jelenlegi előrejelzés szerint pénteken –7 °C lesz

– magyarázta hivatalos Facebook-oldalán Gyöngyösi Ferenc alpolgármester, miért nem sikerült.

Az alpolgármester videójából kiderült, hajnalban kezdték a hócsinálást, aminek a hóágyú zaja miatt úgy hallottuk, nem igazán örültek a környéken élők. Végül az önkormányzat befejezte az ágyúzást, mert nem akarták teljesen eláztatni a környéket a remélt hó helyett vízzel. Állítólag a jövő hét végén ismét beindítják a masinát.

A vásárhelyiek kíváncsiak arra, mennyibe került és mennyi áram, illetve víz kell ahhoz, hogy a Somogyi-domb havas legyen. Ez azért is fontos kérdés Vásárhelyen, mert a polgármester az előző években luxusnak nevezte a korábban, a fideszes önkormányzat által vásárolt jégpálya működtetését, évekig nem is használták, de most, a választás előtti utolsó télen azt is felállítják.