A technikum kereskedő kabinetjében, a tanboltban látták vendégül a Szentesi Központi Óvoda Farkas Antal Utcai és Árpád utcai Tagóvodájának Pillangó, majd a Napraforgó csoportos gyerkőceit egy kis közös adventi készülődésre. A hagyományoknak megfelelően az ovisok mézeskalácsot készítettek és díszítettek.

Fotó: Darók József

És ha már a technikumban tettek látogatást, megismerkedtek a kereskedelemben használatos eszközökkel, amelyek közül leginkább a pénztárgép nyerte el a kicsik tetszését. Nagyon élvezték az áruk pakolását is, főleg a polcokról lefelé. Igazi pénz még nemigen volt a kezükben, itt is „seprűnyél valutát” használtak, ahogy egyébként a webáruházi technikusnak és kereskedelmi értékesítőnek tanuló diákok is.

A tanulók is segítették a kis vendégek ismerkedését a szakmával, csodálatos, ahogy ez a két generáció együtt tud időt tölteni

–mondta Mácsai Erzsébet szakoktató, aki a projektet Horváthné Török Tünde kolléganőjével vezeti. Ezzel idén már a harmadik projektet valósították meg.

Fotó: Darók József

A korai pályaorientáció lényegéről Erzsébet elmondta, szüleink idejében apáról fiúra szálltak a mesterségek, a mai világban ez már nem így működik.

Az óvodában a gyerekek mesterségekről hallhatnak, a technikumban pedig szakmákkal foglalkozunk, és arra gondoltunk, így szépen összekapcsolódhatna a kettő

– magyarázta az oktató.

Tervezik, hogy más szakmákkal is megismertetik a kicsiket, akiknél a festő, vagy a szépészeti foglalkozásokkal biztosra is lehet menni.

A Farkas Antal utcai óvoda alapítványát már a harmadik évben támogatta a Zsoldos technikum, a diákok, pedagógusok és szülők adventi munkahéten készült alkotásait meg lehetett vásárolni az ovi adventi vásárán.