Kérdezz-felelek formában ad jótanácsokat az Országos Rendőr-főkapitányság a honlapján ahhoz, hogy a szilveszteri tűzijátékozás valóban szórakozás legyen. A legfontosabb, hogy körültekintően vásároljunk, a megvett terméket pedig ésszel használjuk. A pirotechnika ugyanis nem játék.

Pirotechnikai osztályok

A tájékoztatóból kiderül, hogy a tűzijátékokat pirotehnikai osztályokba sorolják. Az 1. és 2. osztályba tartozó termékeket akármikor meg lehet vásárolni. A 3. osztályba sorolt termékeket csak december 28-a és 31-e között árusíthatják a kereskedők, és csak ilyenkor vásárolhatjuk meg legálisan. Van 4. osztály is, ide azonban a professzionális termékek tartoznak, amelyeket csak szakképzett pirotechnikus vásárolhat meg, amennyiben rendelkezik érvényes felhasználási engedéllyel. Ezek azok a termékek, amelyeket például augusztus 20-án a hivatalos tűzijátékoknál használnak a szakemberek.

A 3. osztályba tartozó szilveszteri tűzijátékot december 31-én 18 óra és január 1-jén 6 óra között szabad felhasználni, ehhez nem szükséges külön engedély. Ha megvásároltuk, de végül nem használtuk fel, akkor szilveszter után 5 napon belül vissza kell vinnünk a vásárlás helyére. A forgalmazónak kötelessége visszavenni a terméket. Ugyanez igaz a hibás, vagy a lejárt szavatosságú termékekre is.

A rendőrség tájékoztatójából kiderül az is, hogy az 1. osztályba tartozó termékeket 14, a 2. osztályba tartozó termékeket 16 éves kortól lehet megvásárolni és használni, míg a 3. osztályba tartozókat csak nagykorúak vehetik meg.

Csak ellenőrzött forásból

Nyomatékosan felhívják a figyelmet arra, hogy pirotechnikai terméket csak működési engedéllyel rendelkező árustól szabad vásárolni, mert ez a garancia arra, hogy az árusító hely megfelel az előírt személyi és tárgyi feltételeknek, illetve a termék minőségileg bevizsgált. Ne vásároljon illegális árustól, mert ezzel saját és mások testi épségét is veszélyezteti! A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz, szintén magyar nyelven.

A pirotechnikai eszközök tárolásáról azt írja a rendőrség, hogy gyermekek elől el kell zárni, illetve más tűzveszélyes anyagtól is távol kell tartani. Tetőtérben, alagsorban ne tárolja! Az eredeti csomagolást ne bontsa meg, a hibás vagy sérült terméket pedig ne használja fel!

Petárdázni tilos!

Arra is felhívják a figyelmet, hogy petárdázni viszont továbbra is tilos, még szilveszterkor is. Aki a tilalom ellenére petárdázik, szabálysértést követ el és 200 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Ennek ellenére minden évben történnek balesetek a petárdázás miatt hazánkban is. Egy felrobbant petárda rendkívül súlyos, akár maradandó sérülést is okozhat. Ilyen például a végtagok roncsolódása, csonkolódása, illetve a hallás károsodása.

A háziállatok védelmében

Korábban az Orpheusz Állatvédő Egyesület adott ki tájékoztatót arról, hogy miként védhetjük meg kutyánkat, macskánkat. Az állatok ugyanis megijedhetnek a hang- és fényhatásoktól.