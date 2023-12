Helyi közélet 1 órája

Pitti Katalin koncertezett Forráskúton

Idén is sok tennivalóval, programmal köszöntött be az advent Forráskút életébe; az önkormányzat és a civilek igyekeztek helytállni azért, hogy minél meghittebb legyen a karácsonyi készülődés a faluban. Ha nem is tudott az összes feladatnál jelen lenni Fodor Imre polgármester, valamennyi eseményen részt vett.

Nánai Márta Nánai Márta

Fodor Imre polgármester Fotó: Török János

Az adventi időszakban jobban figyelünk egymásra, mint az év többi részében. A falu ellátottjainak ajándékcsomaggal kedveskedett az önkormányzat. A művelődési házban kapott helyet a gyerekeknek, családoknak meghirdetett hagyományos adventi koszorúkészítés, a kézművesprogramok. Mindenki készült, serénykedett – fogalmazott Forráskút első embere. Vásározás forralt borral Az összetartó közösséget alkotó forráskútiak az adventi időszakban is megosztják a feladatokat. Fénybe öltözött a főtér, ahol decemberben két adventi vásárban is összejöhettek a helyiek. A Forráskút Községért Civil Szervezet forralt borral, teával várta a lakosságot, a szülők és a civilek sütemények árusításával gyűjtöttek az iskolai osztályoknak. Az önkormányzat is vendégül látta a forráskútiakat, emellett a második adventi hétvégén a Mikulás érkezésével örvendeztették meg a gyerekeket. A három gyertyagyújtási alkalom a várakozás fontos szimbolikus eseménye volt. Koncert a templomban December 23-án a 15 órai mise után a negyedik adventi gyertyát is meggyújtották a forráskútiak. A másnapi szentestére hangolt Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész templomi koncertje. Karácsonykor és a két ünnep között lelassul a világ. Ilyenkor hagyjuk, hogy ez a lelassulás elsodorjon bennünket, töltsük el ezeket a napokat békében a szeretteinkkel! – biztat Fodor Imre, aki 2023 fontos változásairól is szólt. Találkozó a falu szívében Régi álom vált valóra azzal, hogy idén megnyílt a Kemencés Piac a helyi termékek boltjával. Így egy olyan közösségi tér létesült Forráskút központjában, ahol a termelők portékáikat, kézműves termékeiket méltó körülmények között értékesíthetik, sőt, a piac workshopok, fórumok, jóízű lángosozások színtereként is remekül bevált. 2023 eredménye, hogy a belvízelvezető rendszer első üteme sikeresen lezárult, a következő szakasz jövőre várható; a tervek az engedélyeztetési eljárásnál tartanak. Az is öröm, hogy az Üllés–Forráskút közötti kerékpárút szintén jövőre valósulhat meg.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!