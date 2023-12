Az utóbbi hetek nagy híre, hogy a sikeresen működő bordányi Homokhátság Szíve Szociális Szövetkezet tevékenységéért Tanács Gábor polgármester elismerést vehetett át Pintér Sándor belügyminisztertől, aki többek között a közfoglalkoztatásban kiemelkedő eredményeket elért településeket díjazta.

Karácsonyra zserbólekvár

Az országszerte létrejött értékteremtő szociális szövetkezetek a foglalkoztatottak integrációját segítik és lassítják az elvándorlást. A bordányi szociális szövetkezet kézműves termékei országos üzletláncok polcain, kézműves- és ajándékboltokban is megtalálhatóak. A Legjava termékcsaládja már számos díjjal büszkélkedhet, legutóbb a „Kézműves Kiválóságok Díj 2023” versenyéről hozta el Legjava Zserbó Lekvárjuk a zsűri különdíját. De sárgabarackmustárjuk, chutney-juk és grillszószválogatásaik is roppant kedveltek. A most kapott díj mellé támogatás is jár, amelyet a szociális szövetkezet fejlesztésére költenek majd – ígéri Tanács Gábor, aki az év legnagyobb eseményéről, a Bordányi Szarmata Régészeti Park júniusi megnyitásáról is szólt.

Sajátos időutazás

A különleges Bordányi Szarmata Régészeti Park a Kr. u. I. században betelepülő szarmata népet népszerűsíti. A hiteles falurekonstrukció fő célja az ismeretterjesztés úgy, hogy a publikum a tényadatok megismerése mellett az embert és az általa képviselt értékeket fedezhesse fel. Mostanra a kulturális intézmény védjegyévé nőtte ki magát a „Szarmata Szombat”, amely különböző témakörökben hirdetett tematikus napokat jelent. Ősszel a park vetélkedőt hirdetett felső tagozatos diákok számára A történelem az élet tanítómestere címmel. A 2024 áprilisáig tartó verseny nyertesei történelmi tárlatokon vehetnek részt.

Advent szarmata módra

A Bordányi Szarmata Régészeti Park az első adventvasárnapi gyertyát abban a hitben gyújtotta meg, hogy idővel újfent az emberek életébe csempészi a kultúrában rejlő varázslatot. Második vasárnap reményt fűzött a közösségek erejének tavaszához; a harmadikon hálát adott mindazért az örömért és élményért, melyet a látogatóknak ajándékozott, illetve melyben általuk részesült. A negyedik gyertya lángja azt a szeretetet szimbolizálja, melynek szükségessége és szépsége évezredek múltával sem halványult el – legyen szó keresztényről, magyarról vagy szarmatáról.

Az adventi időszakban három jótékonysági karácsonyi vásárba várták a bordányi önkormányzati és civil szervezetek a helyieket, de éjféli mise, betlehemes játék, templomi karácsonyi koncert is emelte a közelgő ünnep fényét. Újév alkalmából pedig január 5-én 16 órakor újévi fúvóskoncerten köszöntik a községet.