Még a múlt héten kora délután, fél 3 körül a 6-os troli Vér-tói úti végállomásán egyetlen jármű sem volt, így nem is tudott elindulni menetrend szerint. Több utassal együtt várakoztunk, de nem sokáig, inkább elmentünk egy másik megállóhoz

– mondta hétfőn reggel egy olvasónk, aki a múlt héten még nem biztos, hogy tudta, mi vár rá most hétfőtől.

Ugyanis december 4-étől, hétfőtől változott a szegedi trolijáratok menetrendje, indulás előtt ezért feltétlenül érdemes tájékozódni. Az 5-ös, a 6-os, a 9-es és a 19-es trolik munkanapokon, hétvégéken és ünnepnapokon általában 20 percenként járnak majd a megyeszékhely utcáin. A 10-es troli napközben 12-15, este 10 óra után 20 percenként közlekedik, a hétvégéken és ünnepnapokon pedig 15, este 9 órától 20 percenként követik majd egymást a járatok. A menetrendi módosítás december 21-én üzemzárásig lesz érvényben – olvasható az önkormányzati társaság honlapján.

Az SZKT-nál sajnos valamiért már tényleg csak többé-kevésbé járnak időben a járművek. Mielőtt a trolikkal folytatnánk, érdemes kitérni a villamosokra is. Azt már a cikk szerzője tapasztalta szintén a múlt héten, hogy egy nap alatt két villamosjárat is kimaradt a 4-es vonalán, ahol ráadásul a járművek nagyobb részén rendszeresen nincs fűtés se.

De visszatérve a trolikhoz: a Szegeder írta meg először, hogy az SZKT megkeresésükre a járműprobléma mellett említette, hogy sofőrhiány miatt is előfordulhat, hogy busszal helyettesítik a trolikat, például a koronavírus-járvány időszakában is ez történt. Ugyanis ha egy járművezető villamosra és buszra rendelkezik jogosítvánnyal, de trolira nem, akkor a trolik helyettesítésére buszt raknak be. A trolira külön vizsga kell, trolisofőrökből az egész országban hiány van. Erre helyben rátesz egy lapáttal, hogy Szeged az egyedüli vidéki város, ahol jelentősebb trolihálózat működik.

A portál szerint a Szegedi Közlekedési Kft. elektromos közösségi közlekedésre szakosodott cég, állományában – a flotta alapját adó 54 trolibusz és 44 villamos mellett – egyre több dízelbusz található. Ezekre alapvetően azért van szükség, mert lezárások, terelések idején ezekkel pótolják a villamosokat vagy azon trolikat, amelyek nem tudnak önjáró módban, felsővezeték nélkül is közlekedni. Nemrég még több dízelbuszt szereztek a BKV-tól, a kölcsönzött Volvok azóta már forgalomba is álltak a városban.

Az egyébként különösen érdekes, hogy ha kevés a trolivezető, akkor miért nem keresnek. Ugyanis a közlekedési cég jelenleg nem keres trolivezetőket, legalábbis a honlapjukon nem szerepel ilyen állásajánlat.