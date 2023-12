Minden várakozást felülmúlt a makói Angyalsóhaj alapítvány idei adventi jótékonysági akciójának sikere

– hangzott el csütörtökön, az Erzsébet házban tartott sajtótájékoztatón.

Az ajándékcsomagokat itt állították össze, és innen is szállítják ki a rászoruló családoknak. Csütörtökön az első száz családé került sorra, de az ajándékosztás a jövő héten is folytatódik – szerdán például további 100-150 csomag indul útnak. Ezekben főként tartós élelmiszerek, játékok, ruhák vannak. Nagylelkű vállalkozóknak, magánszemélyeknek köszönhetően több mint 2 millió forint jött össze. Üzletek és vendéglátóhelyek, civilek, illetve fiatal önkéntesek is segítették az adománygyűjtést.

Az akció novemberben indult és december 10-ig tartott, s várhatóan több száz nehéz sorsú makói család karácsonyát teszi szebbé. Az alapítvány – egyéb tevékenységei mellett – a kezdetektől fő célkitűzésének tekintette a rászorulók megsegítését.