A legutóbbi városi közgyűlésen is téma volt a Szegedi Közlekedési Kft. A cég elkészítette a járműfelújítási tervét, amit 2024 és 2026 között valósítanak meg. A közgyűlés erre egymilliárd forintot szavazott meg tőkeemelés formájában. Mégpedig úgy, hogy 2024-ben 300, 2025-ben és 2026-ban pedig 350-350 millió forintot kap a cég.

A társaság egyébként folyamatosan keresi annak lehetőségét is, hogy új trolibuszokat vegyen pályázati pénzből, de ez nem olyan egyszerű. Ezért van szükség az öregedő járművek karbantartására. Azt, hogy a trolik rossz állapotban vannak, nem is tagadhatná a cég, még ha akarná sem. Ugyanis egyre többször látni az utakon trolik helyett sima buszokat, és ez egyértelműen amiatt van, mert a trolibuszpark pocsék állapotban van.

A járműfelújítási tervet a jelenlegi állapotok alapján állította össze a társaság, amit a hároméves megvalósítás közben felülvizsgálhatnak és módosíthatnak is, ha kell.

A járműpark korszerűsítésén túl szükség van más felújításokra is. Így a 4-es villamosvonal Konzervatórium és Szivárvány kitérő közötti szakaszán kicserélik majd a síneket, úgy, hogy a vasbeton aljat és a kapubejárókat is felújítják. De vesznek 2100 méter használt sínt is, ami a 3/3F-es villamos vasúti átjárón túli szakaszán építenek majd be.

Tervben van a megállóhelyi peronkorlátok és fémszerkezetek cseréje is. Összesen öt helyen cserélnek majd. A Bécsi körúton, a Galamb utca, és Rókusi templom megállókban örülhetnek majd az utasok az új korlátoknak.