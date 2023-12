Januárban megjelent a Szegedi Egyetemi Magazin Anno 100-as különszáma, amelyben a volt, kiemelkedő munkásságú egykori hallgatóink is szerepeltek, ami büszkeséggel töltött el bennünket

– mondta Mikó Edit. Februárban rendezték meg a 63. diplomaátadó ünnepséget, ahol 113-an vették át a diplomájukat, közülük 57-en kiváló minősítést szereztek. Ismét elnyerték a Családbarát munkahely védjegyet is. Abban a hónapban a Gazdasági Egyesület gazdafórumának is helyet adtak. A középiskolásoknak tudományos diákköri konferenciát szerveztek, amelyre 18-an jelentkeztek pályamunkájukkal. Márciusban rendezték meg 87 előadóval a Wellmann Nemzetközi Tudományos Konferenciát.

Áprilisban csatlakoztak a Magyarországi Precíziós Állattartásért Egyesülethez. A kaposvári tudományos diákköri konferenciáról hallgatóik különdíjat és a második helyezést hoztak el. Májusban a kar egyik konzorciumi résztvevője volt az állattenyésztési napokhoz kapcsolódó tanösvénynek. Ugyancsak májusban rendezték meg a 37. juhásztalálkozót, illetve a Sárgulást. 2023-ban 72 hallgató búcsúzott a kartól, közülük 5-en külföldiek. Idén arany- és gyémántdiplomákat is átadtak. Idén Martinique szigetről érkeztek a karra egyetemi oktatók tapasztalatcserére.

Nyáron kiderült, rekord számú, 437 új hallgatóval kezdhetik az új tanévet. A kihívást megoldották. Szeptemberben vált ismertté, hogy a tanösvényprogram talaja nyerte el Az év talaja kitüntető címet. A kar idén is csatlakozott a Kutatók Éjszakája Programhoz. Októberben az országos gazdászversenyen bronz vasvillát nyertek a hallgatóik. Új mesterképzési szakokat is indítanak, többek között növényorvosokat is képeznek majd Hódmezővásárhelyen.