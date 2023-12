Az utolsó pillanatban mentenek meg a József Attila Múzeumban egy különleges lobogót. A Makói Ipartársulat 19. századból származó zászlójáról van szó, ami évtizedeken át hevert egy ládában a múzeumban, oda pedig valószínűleg egy padlásról került. 2 méter magas, 180 centi széles, anyaga selyempaszomány, az alapszíne zöld, a széleit pedig rojtok díszítik. Ami különösen érdekessé teszi: mindkét oldalán egy-egy olajfestmény látható.

A múzeum korábban sikeresen pályázott a gyűjteményében lévő bútorok, festmények felújítására, textíliát azonban eddig még nem restauráltatott. Igaz, zászló nem is nagyon van a kollekcióban – Szikszai Zsuzsanna múzeumigazgató szerint a lobogók ritkán élik túl az idők viharait. Azt Forgó Géza történész-muzeológus javasolta, hogy ezt a relikviát próbálják meg rendbe hozatni. Az intézmény idén nyáron nyújtott be pályázatot ezzel a céllal a Nemzeti Kulturális Alaphoz, és nyert is 700 ezer forintot. A munkát jövő tavasszal a Kemenesmihályfán élő neves textilrestaurátor, Kopcsányi Mercédesz Írisz fogja elvégezni. A múzeumi szakma őt többek között arról ismeri, hogy ő hozta rendbe Szendrey Júlia legyezőjét.

Miután visszakerül Makóra, az állandó tárlaton, üveglap mögött fogják a közönség elé tárni.

Jelenleg kiállítva sincs zászlónk, ezért ez számunkra különleges műtárgy

– mondta Szikszai Zsuzsanna.