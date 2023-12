Idén is sok kívánság érkezett a Mikulás Előszobája postaládájába a szentesi polgármesteri hivatalba. A kívánságok teljesítésében a Mikulás segítségére volt a MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred és a Szentesi Rendőrkapitányság. A napokban teljesült Bertus Konrád kívánsága, aki egy tűzoltóautót szeretett volna közelebbről megnézni. A szentesi tűzoltók örömmel segítettek a Mikulásnak, hogy Kornél kívánsága teljesüljön. Nagy Eszter kívánsága is teljesült a hétvégén, egy vonatot szeretett volna elindítani. A diákból teljesen profi kalauz vált pár percre. Nagy Kitti kívánsága is teljesült, aki azt kérte, hogy a Mikulás látogassa meg az iskolában. Nagy volt a meglepetés, amikor tényleg besétált hozzá a nagyszakállú a Kiss Bálint Református Általános Iskola 1/a osztályába.