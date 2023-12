Barna festékkel öntötték le a kiskundorozsmai stációk egyik szentképét és az építmény falát – közölte az akkor még csak Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint a rongálást éjszaka vette észre a kiskundorozsmai körzeti megbízott. A Szegedi Rendőrkapitányság rongálás bűntette miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást, emellett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 100 ezer forint díjat tűzött ki a nyomravezetőnek. Mindez 2013. június 18-án, vagyis több mint tíz éve történt, és a nyomravezetői díjat azóta sem vonták vissza, vagyis nem lettek meg a tettesek.

Nyomravezetői díj jelenleg 14 ügyben van kitűzve Csongrád-Csanád vármegyében.

A legrégebbi 2013. január 15-én került ki a rendőrség honlapjára. Akkor, 2013. január 11-én délután ment be két férfi egy ötvösboltba Szentes belvárosában. A támadók megkötözték az alkalmazottat, majd elmenekültek a zsákmánnyal. A rendőrök fegyveres rablás miatt indítottak nyomozást az ügyben. Csakhogy ezeket a tetteseket sem találják. Ezért a két rablóért is százezer forintot fizetnének.

Fotó: Karnok Csaba

Százezer forintot fizetnek annak, aki segít kézre keríteni a szegedi Vértó dombján felállított szoborcsoport egyik elemének megrongálóját. Egy ismeretlen 2013. január 19-e és február 2-a között tette tönkre az emlékhelyet.

Természetesen ezek is komoly ügyek, de vannak olyanok, akiket erőszakos bűncselekmény miatt keresnek.

Például 200 ezer forintot ér annak a feje, aki 2016. július 18-án 5 óra körül Szegeden, a Retek utcában található dohányboltban megtámadta az eladót, akit a földre lökött, majd elmenekült a kasszában lévő pénzzel.

Az ismeretlen férfi 30 év körüli, körülbelül 185 centiméter magas, átlagos testalkatú és sötét szemű volt. A rabló világosszürke, hosszú ujjú, cipzáras, kapucnis pamutkardigánt, valamint hosszú, pamut melegítőnadrágot viselt, ami sötétszürke volt. Aki tud valami ezekről a bűnözőkről, hívhatja a 112-es számot is, ott is bejelentheti, akár név nélkül is.