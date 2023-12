A talaj felső 50 centiméteres rétege vízkapacitás szempontjából telített, alatta, ugyancsak 50 centiméteren csak 40-50 százalékos. Az őszi vetéseknek jót tett a csapadék, mivel nem volt nagyon hideg sem, ezért fejlődtek a növények. A gond az, hogy sajnos az esőzések nem „mosták ki” a mezei pockokat. Az invázió minden erőfeszítésünk ellenére is tart még. Az eső miatt bokrosodó vetésnek a pockok is örülnek és eszik a káposztarepcét, a búzát, illetve az árpát is. Hatalmas károkat okoznak nemcsak nekünk, hanem minden gazdának