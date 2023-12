Az ünnepek előtt is nagy szeretettel várták a véradóhősöket a héten Hódmezővásárhelyen a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat szakemberei. Sikeres véradáson vannak túl, hiszen a reméltnél is többen nyújtották segítő karjukat. „Hódmezővásárhelyen sokan eljöttek a karácsony előtti utolsó véradásunkra, jóval többen is, mint remélhettük! Összesen 51-en nyújtották segítő karjukat, 3-an közülük első alkalommal, de akadt olyan is, akinek ez volt a 100. véradása! Jubiláló véradóinkat külön is köszönthettük! Köszönjük mindenkinek!” – írták a szervezők.

