Mint minden esztendő vége felé közeledve, Arany T. János kollégánk most is csokorba gyűjtötte, hogy mely cikkek, témák érdekelték a legjobban a delmagyar.hu olvasóit.

Nem ért váratlanul, hogy az ásott és fúrt kutak témája bekerült a legolvasottabb írások közé, hiszen a Dél-Alföldön rengeteg embert érint, saját családom sem kivétel. Ám, hogy a tízből három helyet is elnyer, arra azért nem számítottam.

Azt is gyanítottam, hogy nehéz sors is bekerül a TOP 10-be, ahogy az sem keltett nagy megdöbbenést bennem, hogy az Árkád parkolójának fizetőssé válását is nagy érdeklődés övezte, hiszen a régió legnagyobb bevásárlóközpontja.

Arra is számítottam, hogy hírességek is helyet kapnak majd a „legek” között. Mikes Anna versenytáncos volt az egyikük, aki mégis a lista egyik legnagyobb meglepetéseként hatott rám. Korántsem azért, mert vitatnám érdemeit. Pusztán csak azért, mert a róla szóló cikk 13 évvel ezelőtt jelent meg, továbbá, mert ő az egyetlen sportoló a mezőnyben. Se kézilabda, se foci, se kosárlabda a témák között.

A másik híresség hazánk legismertebb házaspárja volt, a Várkonyi Andrea és férje szegedi látogatásáról beszámoló cikk a dobogó második fokán végzett.

A harmadik helyet az idei Nemzetközi Tiszai Halfesztivál kapcsán előtört véleményeket és indulatokat taglaló írás vívta ki, ami jól mutatja, hogy a nagy múltú helyi értékek sorsát továbbra is szívükön viselik olvasóink. Pláne annak fényében, hogy a tavalyi TOP-listán is szerepelt a Fehértói Halászcsárda.

A lista első helyére pedig egy rendőrségi ügy került. Ebben arról számolt be kollégánk, hogy év elején még tíz azonosítatlan holttest szerepelt a hatósági jegyzékben, amelyeket Szegeden találtak az elmúlt évtizedekben. Őszintén remélem a hozzátartozók megnyugvása érdekében, hogy év végére a lista jelentősen szűkült.

A tanulság idén is legfőképpen az számunkra, hogy az olvasói érdeklődés és szív érintéséhez nem létezik egy általános, titkos térkép. Éppen ezért jövőre sem teszünk mást, folytatjuk a tőlünk telhető, legsokrétűbb tájékoztatást, hogy minden olvasónk találhasson olyan témákat, amelyeket magához közel érez. Úgy, ahogyan eddig is: hitelesen, elkötelezetten és fáradhatatlanul.