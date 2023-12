Ismét bővült Szeged közterületi kamerarendszere. A részletekről Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester és Avramov András önkormányzati képviselő beszélt csütörtökön Szőregen a Kossuth Lajos Általános Iskola előtt.

Nagy Sándor emlékeztetett, az önkormányzat 2020-ban kezdte el kiépíteni a közterületi, közbiztonsági kamerarendszert, és először 84, majd később 76 kamerát telepítettek városszerte.

Fotó: Karnok Csaba

Ez úgy zajlik, hogy az önkormányzat kiépíti az elektromos és az informatikai hálózatot, és kitelepíti a kamerákat, de az szerverek, amelyek a képet rögzítik, azok nem nálunk vannak, hanem a rendőrségnél

– tette hozzá az alpolgármester.

A kamerák telepítése idén is folytatódott. Ebben az évben 62 kamerát szereltek fel 25 millió forintból. Összesen 3400 méter optikai kábelt, 1500 méter további kábelt, és 1300 méternyi áramhálózatot kellett a kamerákhoz kialakítani. Elhangzott az is, hogy oda kerülnek kamerák, ahol a lakók kérik. Így ebben az évben többek között a Kelemen utcába, a Széchenyi térre, a Csillag térre és a Novotelhez kerültek térfigyelők. Most pedig a szőregi Kossuth Lajos Általános Iskola épületére tettek kamerát.

Fotó: Karnok Csaba

Avramov András arról beszélt, hogy ezzel Szőregen már négy helyen lesznek térfigyelők.

A sajtótájékoztató után a Szegedi Rendőrkapitányság munkatársai mutatták be azt a szobát, ahova a kamerák képei befutnak. A tervek szerint a városi kamerarendszer fejlesztése tovább folytatódik jövőre is Szeged több településérészén.