Természeten minden érdeklődő diáknak szól, ezért nemcsak a gimnáziumok, hanem az országban működő összes középiskola számára kiküldtük a versenykiírást. Nagy segítséget jelentett a Junior Akadémia, így az SZTE partneriskolái is részt vesznek a versenyen. Célunk az is, hogy a közeljövőben nemzetközivé tegyük a versenyt. Nem szabad elfelejteni, hogy Báthory István neve nagyon jó hívó szó az erdélyi magyar fiatalok számára, ez a verseny híd szerepét is betöltheti a tágabb régióban az egyetem és a határon túli magyar diákok között. Arra is kitérnék, hogy Lengyelországban Báthoryt az egyik legjobban tisztelt lengyel uralkodónak tartják (csak egy apró érdekesség, hogy Krakkóban az egyik folyami hajó róla van elnevezve) és így a lengyel-magyar kulturális kapcsolatokat is erősítheti a verseny.