Az adventi gyertyagyújtás idén sem maradt el Zákányszéken: három vasárnap gyűlt össze a falu apraja-nagyja a koszorú körül. A várakozást hagyományosan Falukarácsonnyal koronázzák meg, de szalmalabirintus, szánkós fotópont és feldíszített játszótér is emeli az adventi időszak fényét.

A helyi civil szervezetek, az iskola és az óvoda képviselői, a szülői munkaközösség, Száva Szabolcs plébános és a település díszpolgárai lobbantották lángra a hitet, reményt és örömet jelképező gyertyákat a község főterén. A szeretetet szimbolizáló negyedik gyertyát az összetartó faluban már mindenki saját családi körben gyújthatja meg Zákányszéken.

A Falukarácsony mindenkié

Immár több mint 20 éve karácsonykor a zákányszéki sportcsarnokban gyűlnek össze a helyiek, akiket ünnepi műsorral, forralt borral, teával, kaláccsal vendégel meg a település képviselő-testülete december 21-én. A közösségi összefogást bizonyítja, hogy az önkormányzati intézményekben – óvoda, általános iskola, művelődési ház, szociális intézmény – külön-külön is készülnek karácsonyi műsorral. A templomban az óvodai, bölcsődei, gyermekétkeztetési konyhai dolgozókból álló, alkalmi kórus is fellép.

Szánkó és labirintus

A közel 3000 fős település lakóit mindennap 8–18 óra között a főtéren felállított adventi sátor várja, benne egy feldíszített régi szánkóval, karácsonyi díszletekkel, ahol mindenki kedvére fotózkodhat – számolt be a település első embere. Matuszka Antal egy újdonságról is szólt: idén szülői összefogással felépített szalmalabirintusban is szórakozhatnak a gyerekek, akiket az új, főtéri játszótér kivilágítva vár az adventi estéken.

A jövő zenéje

Az is jó hír, hogy 2024-ben felépülhet az új bölcsőde, sőt, a Zákányszék–Bordány kerékpárút is elkészülhet. Így egy várva várt gyalogátkelőhely is létesülhet a település központjában; ezzel sokkal biztonságosabbá válik a közlekedés a faluban

– fogalmazott a polgármester.