A doboz az utóbbi időben többnyire üresen állt és elhanyagolt állapotba került, az ajtaja is leszakadt. A napokban viszont két civil önkéntes hölgy, akik egyébként is gyakran vesznek részt karitatív akciókban, megjavította és megtisztította. Mindezt az egyik makói témájú közösségi oldalon meg is örökítették azzal a céllal, hogy aki tud, újra hozzon bele élelmet. A felhívás nem volt eredménytelen, több hozzászóló jelezte, hogy ezt meg is tette.