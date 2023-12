Rendkívüli közgyűlést tart Hódmezővásárhely önkormányzata december 19-én, kedden 10 órától. A napirend szerint zárt üléssel kezdenek, ahol megválasztják a Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ főigazgatóját. Mint ismeretes, az új intézmény január 1-jétől működik majd. Már a múlt csütörtökön választottak volna főigazgatót, a maratoni tanácskozás végén, zárt ülésen. A posztra állítólag ketten jelentkeztek. A vezetőválasztás azonban meghiúsult, mert menet közben elfogytak a képviselők, nem voltak elegendően a szavazáshoz. Most újra nekifutnak.

Egy ingatlanra bejegyzett elővásárlás ügyében is döntenek. A nyílt ülésen máris módosítanak egy múlt csütörtökön hozott rendeletet, hogy melyiket, nem lehet tudni, mert csak a számát közölték, de az előterjesztések hétfőn 17 órakor még nem kerültek fel a város honlapjára. Egy nyereményjáték szabályzatáról is döntenek és „Egyebek” napirend is lesz.