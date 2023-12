Idén is tíz 30 év alatti fiatal kapta meg a Junior Prima Díjat népművészet és közművelődés kategóriában, közülük ketten üllésiek. A zsűri a jelöltek közül többek között Hódi Fruzsina népi énekest, énektanárt és Kuklis Zoltán népzenészt, népi hegedűst díjazta. Az elismeréseket Árendás Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem docense, a zsűri elnöke, valamint Gattyán György üzletember képviseletében a Docler cégcsoport kommunikációs vezetője, Nemes Tamás adta át a szombaton megrendezett díjátadón.

Fotó: Gémes Sándor

Az üllési fiatalok a 2023. évben elért kiemelkedő kulturális eredményük elismeréseként az Üllés Nagyközségért Érdemérmet is megkapták. Mindketten gyerekkoruk óta zenélnek. Zoltán úgy fogalmazott, ő csak azt csinálta, amit szeret. Zenészként szeretett volna elhelyezkedni, de egy felkartörés és egy ínhüvelygyulladás, majd a koronavírus-járvány közbeszólt. Fruzsinával együtt kezdett el hegedülni Juhari Lászlónál. – Zoli céltudatosan haladt és egy év alatt elsuhant mellettem, én abba is hagytam a hegedűt – csatlakozott a beszélgetéshez a másik díjazott. Fruzsina citerázott, hegedült, de aztán maradt az éneknél. Népi éneket tanult Szegeden, a Zeneakadémián most végzett népi ének, népzeneelmélet művésztanár szakon. Jelenleg a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskolában tanít.

Fotó: Gémes Sándor

A fiatalok mindketten örültek az elismerésnek. Fruzsina azt mondta, amikor megtudta, hogy felterjesztették, úgy volt vele, hogy még nem tett le eleget az asztalra. Zoltán először nem is értette, amikor kapott egy SMS-t, hogy küldje el az önéletrajzát. (Erre a díjra való felterjesztés miatt van szükség.) Annyit mondott, hogy elégedett a munkahelyével, minek küldene önéletrajzot. Zoltán civilben műszaki adminisztrátor, emellett az Üllési Folkműhely Egyesületnél tanít. Azt mondta, azt a biztos alapot adják tovább a következő generációnak Fruzsinával együtt, amit ők is megkaptak kamaszként.