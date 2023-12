Idén igyekeztünk a környezettudatosságot is beépíteni a programokba. Például hirdettünk egy több állomásos, játékos vetélkedőt, amely során a környezetvédelem, a méhészet, a méz, a hajnalcsillag tudományos hátterével is megismerkedhetnek a gyerekek. Továbbá van egy olyan játszóházunk is, amelynek a Mentsük meg a Földet! címet adtuk. De van Mackó-kórház is, ahol orvostan hallgatók mutatják meg a gyerekeknek, hogy nem kell félniük a fehér köpenyes gyógyítóktól