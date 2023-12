Az igazi és a műfenyő közötti dilemmában segíthet a vásárhelyi Szabadság téri Óvoda környezettudatos szemléletű Klímanócska közössége. Vezetőjük, a pedagógiai program kidolgozója, Bozókiné Szabó Ildikó a gyerekekkel együtt értékes tanácsokat fogalmazott meg. Szerintük bár elsőre pazarlásnak tűnhet, hogy minden évben új fát vágunk ki csak azért, hogy egy-két hétig a lakásunkat díszítse, de a műfenyő ökológiai lábnyoma ehhez képest sokkal nagyobb.

A legtöbb anyaga ugyanis PVC, ami a legszennyezőbb műanyagok egyike. A fenyőfák Magyarországon növekszenek, kivágás után újat ültetnek és amíg növekszenek, addig is tisztítják a levegőt. De a klímabarát közösség szerint készíthetünk alternatív karácsonyfát is. Azoknak viszont, akik a gyökeres fa mellett döntenek, hogy később kiültessék kertjükbe, nem árt néhány dologra figyelniük. Ha ugyanis a gyökeres fa 8-10 napnál tovább melegben van, elindul a vegetáció, a növény sejtjei megtelnek vízzel, vagyis az eddig fagyálló sejtfolyadék felhígul, és a fagyáspontja feljebb kerül a 0 fokhoz.

Kiültetéskor akár egy kisebb fagy is kárt okozhat a növényi sejtekben, a jégszilánkok elbánnak a sejtfalakkal és vége a fának. Tehát pár napnál ne legyen tovább a meleg házban, enyhe időben ültetéskor takarjuk be lombbal a tövét, hogy ne fagyjon meg a gyökérzóna. A fagyott földből sem tud a növény vízhez jutni. Ugyanez a helyzet a teraszon és erkélyen teleltetett gyökeres fákkal, ha esetleg a cserépben megfagyna a földjük. A növénynek télen is van keringése és szabályosan kiszáradhat, mert a jégszilánkot nem tudja felszívni.