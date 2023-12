Sokba került a városnak Márki-Zay Péter brüsszeli és luxemburgi útja – erről is szó esett a közgyűlésen. Mint a Hódmezővásárhely Gyorshír Szolgálaton közzétett anyagból kiderült, az út teljes költségéből 518 ezer forint dologi kiadás és 15 ezer 300 forint per fő háromnapi napidíjat számoltak el az önkormányzat felé – ez napi 122 ezer forintot jelent. A repülőjegyek és a többi költség Márki-Zay Péter kampányszámlájáról egyenlítették ki. Cseri Tamás fideszes képviselő nemrég a Rádió7-nek adott interjújában úgy fogalmazott, a polgármester külföldi látogatásaiból egyetlen méter út vagy járda sem épült. Úgy vélekedett, a vásárhelyi adófizetők pénzén, csak a saját politikai karrierjét építgeti, erről szólt a brüsszeli és luxemburgi utazgatása is.