Befejezték a szakemberek a szegedi dóm harangtornyának felújítását, amiről egy videót is készített a kivitelező. A videón látható, ahogy az alpinisták a torony csúcsdíszének, a keresztnek a felújítását Szeged egyik legmagasabb pontján, lélegzetelállító magasságban végzik. A többéves felújítási folyamat lezárásával az idei karácsonyt Szeged már a teljesen megújult fogadalmi templommal ünnepli.

A dómot és környékét több év alatt újították fel, zöldfelületeit rendezték, ám csak idén következett a harangtornyok restaurálására. Megtisztították és javították a kő és téglafelületeket és egyéb díszítőelemeit, megújultak a nyílászárók, valamint az órák mutatói és üvegmozaikjai is.

A Szeged jelképének is tekinthető dóm nemcsak vallási, de kulturális és turisztikai szempontból is fontos. A város felőli torony látogatható, és lenyűgöző kilátás nyílik róla Szegedre, ezért évente sokan felkapaszkodnak rá. A kilátást a videón még magasabbról, a csúcsdísz magasságából lehet élvezni, ahonnan láthatjuk a Belvárosi Hidat, a Szent Miklós Szerb Ortodox templomot, valamint a Nagyáruházat is. A kamera a város több ikonikus pontja mellett a Dóm térre is ráközelít az Árkádsor látószögéből. A film madártávlatból néz rá az Alsóvárosra és a Szegedi Pályaudvarra, ahol a vonatról leszállók és a szegedi karácsonyi vásárra igyekvők mostantól a restaurált tornyokat látják majd.