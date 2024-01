Az Isteni gondviselés patika 1773-ban, a régi városháza mellett, a mai Szegedi utcában kezdte meg működését

– mondta el a Délmagyarországnak Vizi Dávid Máté levéltáros a 18. századi makói orvoslás és patikatörténet témájában megrendezett konferencia egyik előadója a rendezvény előtt. A nyitás Milák Ferenc aradi gyógyszerésznek köszönhető, akit aztán az idők során számos tulajdonos követett.

Az épület, amelyben eredetileg működött, már a megnyitáskor is igen rossz állapotban volt, az 1880-as évek végére pedig teljesen tönkrement. A gyógyszertár ezért az utcán belül a városközponttól néhány száz méterrel távolabbra költözött 1898-ban. Ez azonban az akkori viszonyok között már messze volt a városközponttól, emiatt lecsökkent a forgalma. Végül az Istók család – akikhez az 1800-as évek elején került – döntött úgy 1942-ben, hogy áthelyezi a Bérpalotába. Vizi Dávid Máté megjegyezte, az akkori két konkurens gyógyszertár ez ellen tiltakozott is, méghozzá igen határozottan. Azt is elmondta, hogy az Istók családot Makón szinte mindenki a híres zenepedagógus, Margit révén ismeri, pedig tagjai közül többen az egészségügy terén vívtak ki maguknak tekintélyt.