A legújabb adatok azt mutatják, hogy a folyó leghamarabb szerdán tetőzik, akkor is abban az esetben, ha nem lesz további csapadék, vagy nagyobb hőmérséklet emelkedés, amely olvadást idézne elő.

Jól látható a folyó vizének emelkedése, hiszen már nemcsak a mólót nem, hanem bizonyos épületeket sem lehet a part mentén megközelíteni. A zentai DTD vízgazdálkodási vállalat legfrissebb adatai szerint a Tisza hétfői vízállása 527 centiméter, míg vasárnap ez 518 volt. Ritka jelenség a téli áradás, de a Tisza ezen szakaszán volt már rá példa, 2010-ben emelkedett meg a folyó vízszintje, akkor a töltést is elérte.

A Tisza vízszint emelkedésének számos oka van: a megszokottnál jóval melegebb időjárás miatt a Kárpátokban olvadásnak indult a hó, de az áradást nagyban befolyásolja az is, hogy a Duna vízszintje is megemelkedett, míg Magyarországon tetőzött már, itt Vajdaságban még nem, így a Dunában felgyülemlett víztömeg visszatartotta a Tisza folyó vizét. Emellett igen sok eső is hullott az elmúlt hetekben a térségünkben. Puskás Károly magyarkanizsai lakos, évtizedek óta figyelemmel kíséri a folyó mozgását.

A folyó a part menti laposabb szakaszokat már elöntötte, és várhatóan tovább emelkedik majd a vízszint. A szakemberek azonban nem jósolnak nagyobb mértékű áradást, egyelőre még az árvízvédelmi készültséget sem rendelték el.

