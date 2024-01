Árpádhalmon, a lakosság összetételében, nagy arányt képvisel az idős korosztály. A lélekszámunk körülbelül kétharmada már nyugdíjas korú. Vannak, akiknek az életkoruk, illetve az egészségi állapotuk miatt nehézséget jelent például a boltig tartó út megtétele is. Rajtuk segítenénk, hogy bizonyos szakaszonként leülhessenek, rápihenhessenek a hazáig vezető útra. Raknánk ki padokat például a temetőbe, a templomhoz, a bolthoz, a buszmegállóhoz is. Terveink között szerepel kézi szemétgyűjtők kihelyezése is, mert sok az eldobált szemét. A faanyagot már megvásároltuk, legyalultuk, tavasszal pedig lefestjük. Csakhogy nincs lábazatunk. Szeretnénk olyan vállalkozást találni, akik elkészítenék a vas padlábakat. Betont azért nem szeretnénk, mert az idejétmúlt és hamarabb tönkre is megy, mint a vas