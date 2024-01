Csongrád-Csanád vármegye, és azon belül Szeged is a kormány gazdaságpolitikájának a fókuszába került. Azon túl, hogy a kormány már régóta hangoztatja, hogy az ország keleti felét fejleszteni kell, fel kell zárkóztatni, és a nemzetközi versenyképességét is fokozni kell ennek a régiónak

– jelentette ki pénteken szegedi sajtótájékoztatóján a közigazgatási és területfejlesztési miniszterhelyettes.

Latorcai Csaba emlékeztetett, hogy Orbán Viktor miniszterelnök elmondta a parlamentben, hogy a kelet-nyugat felzárkózáson felül elérkezett az idő, hogy az ország déli részét is szisztematikusan elkezdjék fejleszteni, és a versenyképességét növelni.

Ennek a fejlesztéspolitikának pedig nagy nyertese lesz Szeged, hiszen minden idők legnagyobb gazdaságfejleszése kezdődik azzal, hogy a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója a városban építi fel a gyárát

– tette hozzá a miniszterhelyettes.

Fotó: Karnok Csaba

Latorcai Csaba arról is beszélt, hogy a kormány fejleszti Szeged és környékének közút és közműhálózatát, és fejlesztik a város és agglomerációjának közösségi célú szolgáltatásait is.

Szerinte ha megtelepül a több ezer embert foglalkoztató multi a városban, akkor az lehetőséget ad a szakképzés és a köznevelési hálózat fejlesztésére is.

Kiemelte, hogy a gyár nem csak Szegednek, hanem az egész térségnek komoly lehetőség, és megvalósulhat egy Szeged-Kecskemét autóipari korridor.

A miniszterhelyettes beszélt arról is, hogy ezzel együtt elkezdődhet Békés vármegye újraiparosítása is, és ott is megjelennek majd a külföldi befektetők.

Várakozásaink szerint a BYD beruházás hatásai nem állnak meg Magyarország határainál, hanem a határon túl is érzékelhető gazdasági hozadéka lesz

– tette hozzá.

Elhangzott az is, a kormánynak Csongrád-Csanád vármegye más részei is fontosak, azoknak is lehetőségek kell adni a felzárkóztatásra. Éppen azért a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium egy térségi felzárkóztatási programot indít, ami érinti Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyéket is.



Fotó: Karnok Csaba

A szentesi, a kunszentmártoni és a szarvasi járásra egy egységes komplex felzárkóztatási programot készít a minisztérium, mert úgy látjuk, hogy külön programokkal kell segíteni azokat a járásokat, amelyek a vármegyének földrajzi és gazdasági értelemben is a perifériáján vannak

– jelentette ki Latorcai Csaba, és hozzátette, hogy ez a programot rövidesen elindítják, a helyiekkel együttműködve.

A sajtótájékoztatón Mihálffy Béla országgyűlési képviselő pedig arról beszélt, hogy a BYD beruházásra és hatásaira fel kell készülni, és a homokháti régiót is győztesként kell kihozni belőle. Éppen ezért egy Szegedet és a Homokhátságot is érintő területfejleszési csomagot dolgoznak majd ki.