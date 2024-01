Idén is összeült a helyi kulturális kerekasztal. A résztvevők, intézmények, civil szervezetek vezetői a 2024-es programokat egyeztették Szabó Emese kulturális tanácsnok, önkormányzati képviselő vezetésével. A kerekasztal-társaság minden évben az előző év kulturális naptárát veszi alapul. A programok lebonyolításánál idén már nagy szerepet kap a művelődési ház mögött civil kezdeményezésre és közreműködéssel kialakított közösségi tér is – számolt be róla a Kutasi Hírek. Télen is több program lesz Székkutason, például a református gyülekezeti házban filmklub, a művelődési házban, a Fidesz szervezésében gazdabál. A programokról naptár is készül, amelyet többek között a település közösségi oldalán is közzé adnak majd.