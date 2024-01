A Szeretem Vásárhelyt Egyesület Városi Civil Alap keretében szervezte meg a pARTitúra Band komoly- és könnyűzenei koncertjét. A csapat január 13-án, szombaton 19 órától lép fel a Népkertiben. A pARTitúra Band egy barátokból alakult együttes, akiknek a hitvallása: legyen a zene mindenkié. A tagok közül többen zenetanárok, alapvetően komolyzenével foglalkoznak. Ebben a formációban azonban mindenféle stílusban szívesen játszanak: a klasszikus zenétől kezdve, a pop, rock, boogie, new age-en át egészen a jazz zenéig. Céljuk, hogy minél több emberhez eljuttassák az élő, instrumentális zene varázsát és bemutassák, milyen sokszínű is valójában a zene. Az együttes különlegessége, hogy a band formáció mellett olykor vonós trióként és duóként is működnek. Repertoárjukban a komolyzene gyöngyszemei mellett helyet kapnak kedvenc rádiós slágereink is. A január 13-án tartandó újévi koncerten sem lesz ez másképp, Brahms magyar táncát követi Adele Helloja és természetesen a Kék Duna Keringő sem maradhat el. A zenekar tagjai: Varga-Fülöp Henrietta és Kun Virág hegedű, Szabó Hermina brácsa, Csontos Péter cselló, Kósa Rebeka digitális zongora, Galambos Gergő ütőhangszerek.