A városban és a közösségi oldalakon is vitákat gerjeszt, de a képviselő-testület legutóbbi ülésén is szóba került a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek kérdése.

A „kiskakas-szemétdombok” felszámolásáról az ülésen Kiss Csaba István alpolgármester arról tájékoztatott, mintegy húsz ilyen hulladékgyűjtő sziget működött a városban.

Valóban megszüntettünk a MOHU Zrt.-vel egyetértésben a még megmaradt nyolc hulladékgyűjtő szigetet. Azt tapasztaltuk, hogy a lakosság nem úgy használta azokat, mint amire valóban hivatottak. A házfelújítások alkalmával keletkezett háztartási törmelék, a zuhanykabintól kezdve az ablakon, burkolón, a WC-csészén keresztül a szigetelőanyagig szinte mindent odahordtak. Persze voltak méltatlankodók, de legtöbb esetben ők voltak, akik ezeket az állapotokat előidézték. Szentes lakosságának döntő többsége nagy örömmel fogadta a változást. Továbbra is biztosított a szelektív hulladékgyűjtés a város minden pontján

– mondta az alpolgármester.

A kertes házban élők egy sárga színű hulladékgyűjtő edényben helyezhetik ki a háztartásukban felhalmozódott hulladékot. Ezt havonta egy alkalommal elszállítja a szolgáltató, ugyanez érvényes a tömbházban élőkre is, ők is beszerezhetik a kukákat. Amennyiben többlet szelektív hulladék halmozódik fel, megengedett egy teljesen átlátszó műanyag nejlon zsákba gyűjteni. A társasházi övezetekben a szelektív hulladékszigetek megszüntetése után több lehetőség is fennáll. A társasház vehet magának szelektív hulladékgyűjtő edényt, kihelyezhetik a kommunális hulladékgyűjtő edény mellé. Plusz lehetőség, hogy akinek többlethulladéka keletkezik, azt a Berki Hulladékudvarba kiviheti – részletezte az alpolgármester. Ott fogadnak több mint 30 különböző hulladéktípust, köztük a veszélyes hulladékokat is hétfőn, kedden és szerdán 12-től 20 óráig, csütörtökön, pénteken és szombaton 8 és 16 óra között.

Hozzátette, az üveg, műanyagpalack, fémdoboz visszaváltásának új rendszere már több helyi nagyobb kereskedelmi egységnél működik, igaz, hogy csak az év második felétől találkozhatunk a boltok polcain olyan üvegekkel, műanyag palackokkal, amelyeken a visszaváltási jelölés megtalálható. Kiss Csaba István úgy véli, a riadalmat csak a változás okozta, és bízik a MOHU ígéreteinek megfelelően a rendszer sikerességében és a lakosság együttműködésében.