Egészen eltérő időjárásban dolgoztak a méhészek 2022-ben és 2023-ban is. A hódmezővásárhelyi Hegedűs Gábor szerint a folyton változó környezeti tényezőkhöz szinte képtelenség alkalmazkodni, csupán helytállni lehet, a méhcsaládokat támogatva. Mint azt lapunknak elmondta, nagyjából másfél hónap múlva, a mandulavirágzással már kezdődik is az idei szezon.

A változékony téli időjárás évek óta nehezíti a méhészek életét. A két évvel ezelőtt Év Akácméze díjjal elismert Hegedűs Gábor kérdésünkre mindezt úgy összegezte: teljesen ideális az lenne, ha ősztől egészen tavaszig tartósan nulla fok alatt lenne a hőmérséklet. Ehhez képest karácsony környékén is volt egy enyhe hét, most csütörtöktől ugyancsak plusz 10-15 fok körüli értékekről szóltak az előrejelzések.

Ez egy-két napig akár előnyös is lehet, lehetőséget ad a méheknek az úgynevezett tisztuló kirepülésre, nem halmozódik fel bennük a bélsár, ami növeli védekezőképességüket. A változékony tél azért problémás, mert az enyhébb időben beindul az ősszel leállt fiasítás, amely energiaigényes, mert az utódok életben maradásához tartaniuk kell a biztonságos 34 fok fölötti hőmérsékletet a kaptárban. Néhány fokos eltérés már károsíthatja a petéket. A hirtelen tartós hidegben ez rengeteg energiát igényel, amitől folyamatosan gyengülnek. Ha pedig tavasszal nem tudnak megindulni időben a megszokottól eltérő tavaszi időjárás miatt, nem élik túl a generációváltást

– magyarázta. Hozzátette, az elindult fiasítást leállítani természetesen már nem lehet, a kaptár betakarásával segíthetik a méhcsaládok abban, hogy kisebb energiabefektetéssel tudják tartani a benti hőmérsékletet. A másik probléma, hogy ha a kirepülő méhek megszívják magukat hideg vízzel, megdermednek és nem jutnak haza. Ez ellen fűthető itatóval védekezhetnek a méhészek.

Az elvileg áprilistól júniusig virágzó repce már pörgethető mennyiségű mézet ad. De tavaly a különösen hűvös és esős tavasz miatt az akác és a repce is negyedannyit, vagy még kevesebbet adott. Részben annak pótlására döntöttek többen is az egyébként is keresett selyemfű mellett, ám meglehetősen időigényes és költséges feladat begyűjteni az észak-amerikai eredetű növény nektárját. Ugyanakkor Hegedűs Gábor szerint a méhészek szolgáltatók, ha már az időjáráshoz nem is, a vásárlói igényekhez tudniuk kell alkalmazkodni. A vásárhelyi méhész szerint követni kell a koronavírus járvány idején megváltozott vásárlói szokásokat.