Tatár Zoltán úgy fogalmazott, végtelenül sajnálatosnak tartja, hogy egy önkormányzati tulajdonú médiatartalom-szolgáltató megenged magának egy, az újságírói és jogász szakma szabályait is teljes mértékben figyelmen kívül hagyó, névtelen cikk megjelentetését. Leszögezte, kész a per során egyezséget kötni. Azt is kiemelte, hogy már nem először fordult elő, hogy a Vásárhelyi Médiacentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett médiákban a személyét lejárató, jogsértő tartalmak jelentek meg.

A volt jegyző a „Tatár Zoltán maga kezdeményezte a peren kívüli megegyezést – ami miatt most a hivatalt vádolja” című, a szerző kilétét nem felfedő cikk miatt pereli a Médiacentrumot. Abban többek között azt írták, hogy Tatár vezető jogtanácsosi munkaviszonya megszüntetésének oka méltatlanság volt, felmentették állásából, végkielégítés fizetése nélkül. A felmentés indoka az volt, hogy Tatár a hivatal elektronikus rendszeréből jogosulatlanul töltött le iratokat. Emiatt az önkormányzat feljelentette Tatárt. Márki-Zay Péter az eset kapcsán korábban egyébként kémkedéssel is megvádolta a volt jegyzőt. Az ügyben a Szentesi Rendőrkapitányság nyomozott információs rendszer vagy adat megsértése vétség alapos gyanúja, de megszüntették a nyomozást, mert a cselekmény nem bűncselekmény. Vagyis, mint azt akkor lapunk is megírta, Tatár Zoltánnak már papírja is van arról, hogy nem kém.