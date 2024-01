Negyedszer rendezte meg a hétvégén hagyományos bálját az Alapítvány a Mórahalmi Szakképzésért. A rendezvény elsődleges célja, hogy az iskola gyerekekért dolgozó közösségét fehér asztal mellé ültesse, közösséggé formálja. Ez egy fontos rendezvény az iskola és támogatói életében. A bálat a Kolo Szerb Kulturális központban rendezték, ami kiváló helyszíne az ilyen és ehhez hasonló eseményeknek. A vacsora különleges, minőségi svédasztal volt, többek között kemencés töltött káposzta, fokhagymás rántott csirkecomb, vörösboros marhapörkölt, batátás spenótos gnocchi és saláták közül lehetett választani. A cateringet a tavalyi év után idén is a mórahalmi Vanilla étterem intézte, ami azt jelenti, hogy a Szegedi SZC Tóth János Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium vendéglátós diákjai főztek és szolgáltak fel. Idén 180 főre terítettek, a bál telt házas volt.

Fotó: Weiner András

Vendég volt a Pro Musica énekegyüttes, majd az iskola tanárai és ügyviteli munkatársai a húszas évek Amerikája és a Nagy Gatsby hangulatát csempészték be a bálterembe. Vacsora után salsa workshoppal indult a tánc, utána pedig a Beat Duo zenélt. Tombola is volt, sok felajánlás érkezett. Az adományozó kedv idén kiemelkedő volt. A bál bevételét, ami most közel egymillió forint volt, a diákok támogatására, elsősorban tehetséggondozásra fordítják. Idén sporteszközökre gyűjtöttek, hiszen elindult a sport ágazatos képzés az iskolában és bár nagyon jól felszereltek a létesítmények, ahol a gyerekek sportolnak, néhány klasszikus eszköz, mint a gerenda vagy a svédszekrény hiányoznak.

Az Alapítvány a Mórahalmi Szakképzésért 2020 óta létezik, az iskola diákjait támogatja, eszközöket vesz, versenyekre segít készülni. Tavaly óta tudja fogadni az 1 százalékokat is.