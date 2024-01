Jó napot szerzett nekünk Juhász Erzsébet, aki ezt a képet küldte be a szerkesztőségbe. Újszegeden fényképezte le, hogy kinyílt a téltemető virág. De ez egyébként lehet, hogy csak figyelemelterelés, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy vége is a télnek, pedig már nagyon jó lenne. A virágot egyébként, mivel gyakran már február végén virágba borítja az erdők avarját, télikének is nevezik. Csakhogy ne felejtsük el, hogy időnként a hóvirág is csúf tréfát űz velünk. Meglátjuk, hogy virágzik, és már vesszük is elő a rövidnadrágot, meg a miniszoknyát, aztán pár nappal később költözhetünk vissza a hosszú textilbörtöneinkbe. Úgyhogy, ha rám hallgatnak, ne örüljenek túlságosan egyelőre, mert koránt sem biztos, hogy márciusban nem lesznek mínuszok.

A téltemetőre visszatérve egyébként érdekes, hogy Magyarországon nem őshonos, azonban nálunk a 17. században elkezdődött betelepítéseket követően a kertekből, gyümölcsösökből, parkokból, temetőkből kivadulva a vadonban is szétterjedt, és a magyar flóra része lett. A természetben főleg gyertyános-tölgyesekben, cseres-tölgyesekben, keményfa-ligeterdőkben található meg. És nagyon szép.