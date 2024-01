– Szerintem 14-16 éves kor alatt nem szabadna rollert adni a gyermekek kezébe, mert még nem tudják felmérni a veszélyeit és rendeltetésszerűen kezelni

– mondta Bedő Kornél.

Hozzátette, egyébként hamar bele lehet jönni a használatba, nem kell hozzá különösebb rutin.

Szabályozási kérdések

Bedő Kornél fontosnak tartaná a rollerhasználat jogszabályi rendezését. Emellett szükségesnek tartana KRESZ-oktatást, igaz nem csak a rollereseknek, hanem a kerékpárosok és a gyalogosok számára is. Azt látja, sokan nem adják meg az elsőbbséget, pláne a kis utcákban. Gyakori hiba, hogy nincs jól beállítva a kétkerekű féke, így 3-4 méter is lehet a féktáv, amely egy kereszteződésnél sok. A tapasztalatok szerint a Lime-osok okozzák a legtöbb balesetet, főleg úgy, ha többen használják egyszerre.

Éppen ezért maga is edukációs terveken töri a fejét, például jónak tartaná rendőrökkel összefogva bemenni iskolákba, és a gyerekeket a helyes közlekedésre tanítani. Már lépett is a jó ügy érdekében, videókban mond hasznos tanácsokat a rollerekkel kapcsolatban.

Hogyan lehet helyesen használni?

Ha valaki sokáig „egészségesen” szeretné tudni a két keréken suhanó csodát, rendszeresen fújni kell a kereket – ez a gondozás lelke. Nem tanácsos "névtelen" rollert venni, mert szinte lehetetlen alkatrészt találni hozzá. Amelyre már érdemes pénzt költeni, azok 150 ezer forintnál kezdődnek.

Bár a legtöbb kerékpár-szaküzlet vállal rollerjavítást, célszerű kimondottan erre specializálódott üzletet felkeresni, ahol megvan a kellő rutin. Egyébként sokszor a helytelen használatból erednek a problémák.

– Azt szoktam mondani, ami neked kellemetlen, az a rollernek is. Alapvetően vízálló a jármű, de a sok esőt nem szereti, be tud ázni. Ha dobálják, ugratnak vele, az hamar amortizálja – sorolta a szakértő. Bedő Kornél a közeljövőben egy olyan szakszervizt nyit a mostani bővüléseként, ahol lesz egy „szereld magad” sarok és közösségi tér is, ahol a rolleresek találkozhatnak, megbeszélhetik az aktuális témákat.

– Mivel az elektromos roller úgy néz ki, sokáig velünk marad, mint egy fenntartható, élhetőbb nagyváros közlekedési eszköze, érdemes vele foglalkozni

– zárta gondolatait.