Karácsony környékén szoktunk arról cikkezni, hogy az évnek abban az időszakában megugró adakozási kedv jó, hogy van, de még jobb lenne, ha nem csak ilyenkor jutna eszébe az emberek többségének a jótékonyság. Az alapítványok, civil szervezetek persze nagyon örülnek ilyenkor is minden segítségnek, de az ő munkájuk is könnyebb lenne, ha nemcsak ilyenkor kapnának támogatást.

Erre tessék, január közepe elmúlt, és csak ebben a lapszámunkban három jótékonysági eseményről számolunk be. És ott van még az a cikkünk is, amelyben az állatvédelemért felelős kormánybiztos számol be az 500 millió forintos pályázati keretről, amelyet kifejezetten civileknek írnak ki idén, ami szintén óriási könnyebbséget jelenthet egy-egy segítő szervezetnek.

Egy ideális világban persze nyilván nincsen szükség sem jótékonysági színházi előadásokra, bálokra, sakkversenyekre, vagy alapítványokra, sem pedig olyan civil szervezetekre, amelyek emberek felelőtlensége, nemtörődömsége miatt bajba került állatok mentésével foglalkozik. Egy ideális világban nincsenek rászoruló emberek, nincsenek utcára került állatok, nincsenek családi tragédia miatt hajléktalanná váló emberek, nincsenek emberi felelőtlenség miatt túlszaporodó állatok.

Nem ideális a világ, de legalább már biztosan tudjuk: Csongrád-Csanád vármegyében legalább nem csak közvetlenül karácsony előtt adakoznak azok, akik megtehetik, eszükbe jut például alig egy hónappal karácsony után is.

Ennyivel is közelebb vagyunk az ideális világhoz. Ennek érdemes örülnünk.