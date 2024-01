Tavaly is igyekeztünk minden pályázati lehetőséget kihasználni

– kezdte az óév értékelését Óföldeák polgármestere, Simonné Sinkó Erika. Az önkormányzati beruházások közül közül alighanem a falu csapadékvíz-elvezető hálózatának korszerűsítése volt. Erre 100 millió forintot nyertek. A munka az év végén fejeződött be.

A kisebbek között megemlítette, hogy a település 40 millió forintot nyert útfelújításra. Ebből egy egy-szakaszt aszfaltoztak újra a Rózsa és az Ady Endre utcában, a Park utcát pedig teljes hosszában. 10 millió forintból a polgármesteri hivatal tárolóépületét hozták rendbe, orvosi műszerek beszerzésére pedig – 5 százalékos önerő biztosítása mellett – 5,2 milliós támogatást nyertek. A beszerzés most zajlik, a megvásárolt eszközöket hamarosan átadják a falu háziorvosának. Azt is megtudtuk, már összesen csak 7 közmunkás maradt a községben. Munkájuk megkönnyítésére kistraktort szereztek be.

Nagy a zöldterület, sok a munka

– hangsúlyozta.

A polgármester a múlt év eredményei között azt is örömmel említette, hogy végre teljes hosszában megújult a Földeákot és Maroslelét Óföldeák érintésével összekötő út. Ennek egy 3,9 kilométeres szakasza hiányzott még. A beruházás teljes egészében pályázati forrásból, állami beruházásként készült el szeptemberre és 538 millió forintba került.

Ez régi álom volt, minden évben célként tűztük ki

– jegyezte meg. Hozzátette, tapasztalataik szerint az út minősége kiváló, össze sem lehet hasonlítani a korábbival.

Az idei tervekről elmondta, mindenek előtt a közösségi ház energetikai felújítását szeretnék megoldani.

Hőszigetelés, kazán- és ajtó-ablakcsere, illetve a vizesblokk felújítása szerepel a tervek között

– sorolta.

Hozzátette, a falu útjai összességében jó állapotban vannak, de ha lesz pályázati lehetőség, élni fognak vele.

Biztosan fogunk találni olyan szakaszt, amire azért ráfér a felújítás

– mondta a polgármester.