A tizenhetedik alkalommal szervezett fajtakísérlet az ország 8 eltérő termesztési adottságú pontján zajlott – tájékoztatott a Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Kiemelték, hogy a minőségi vetőmag a termelés biztonságának alapját képezi. Magyarországnak fontos szerepe van az európai és a világ vetőmagiparában, részben a kedvező termőhelyi adottságoknak, a földrajzi elhelyezkedésének, a szakképzettségnek, valamint a megfelelő jogszabályi környezeten alapuló hatósági munkának köszönhető.

A 2023-as fajtakísérletben tizenegy fajtatulajdonostól összesen 46 hibridet vizsgáltak. A kísérletek szakmai felügyeletét a Fajtakísérleti Innovációs Tanács (FIT) biztosította. Összesen 8 helyszínen 9 kísérletet állítottak be, Bólyán, Gyulatanyán, Hajdúböszörményben, Iregszemcsén, Muronyban, Püskiben, Szegeden és Szombathelyen. A szervezők a kísérleti helyszíneket évről-évre bővítik, hogy az ország minden régiójából érkezzenek adatok a kísérletbe.

A helyszínek adatainak kiértékelését a Vetőmag Szövetség végezte. A kísérleti helyek közül a szegedit a 2022-es évhez hasonló súlyos aszály károsította, míg Püskiben a folyamatos esőzések miatt november közepére csúszott a betakarítás, amely a terméseredményeken is meglátszott. Ezúttal Püskiben és Gyulatanyán volt öntözött a kísérlet, azonban Püskiben, az ország északnyugati régiójában tavaly tapasztalt csapadékos időjárás miatt, ennek a hatása nem volt számottevő. Az éréscsoportok szemtermés eredményeinek megjelenítésekor a kísérleti helyeket is osztályozták az átlagtermés alakulása szerint. A szemtermés vonatkozásában az éréscsoport átlag alatti és feletti termőhelyek eredményeit külön-külön is összesítették, amely alapján a hibridek teljesítménye abból a szempontból is értékelhetővé vált, hogy milyen módon viselkedtek kedvező és kedvezőtlenebb körülmények között.