Ismét bíróság elé áll csütörtökön a Szeviép-ügy harmadrendű vádlottja. A csődbűntett miatt indult ügynek három vádlottja volt. Egyikük a büntetőeljárás közben meghalt, így őt nem tudták elítélni. A másodrendű vádlottat viszont bűnösnek mondta ki tavalyi tárgyalásán a Debreceni Törvényszék, és fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény miatt 2,5 millió forint pénzbüntetésre ítélte. Ugyanekkor viszont a harmadrendű vádlottat egyes tényállásokban bűncselekmény, míg más esetekben bizonyítottság hiányában felmentették.

A Debreceni Törvényszék tanácsa szerint a Szeviép vezérek nem mindig adtak „észszerűtlen” kölcsönöket, vagyis tulajdonképpen nem akartak ártani a cégnek. Ráadásul a törvényszék szerint a cég bedőlésében közrejátszott az akkori gazdasági világválság is, amely az építőipart is sújtotta. Az ítélet indokolásában az is elhangzott, hogy a harmadrendű vádlott nem volt döntési helyzetben, mert kiszállt a cégvezetésből, őt azért is mentette fel a törvényszék.

A törvényszék ítélete a másodrendű vádlott esetében jogerős lett. A harmadrendű vádlott kapcsán viszont a döntés ellen az ügyészség a bűnösség megállapítása érdekében jelentett be fellebbezést, ezért került az ügye a Debreceni Ítélőtáblára.

A Szeviép-ügy sokak szerint a magyar igazságszolgáltatás állatorvosi lova. A botrány 14 évvel ezelőtt robbant ki, amikor csődvédelmet kért a szegedi építési vállalkozás, amit az elhúzódó pótmunkákkal indokoltak. Miután az ügy bíróságra került az első ítélet 2018-ban született. Akkor a Szegedi Járásbíróság kimondta, hogy a cégvezetők klasszikus csődbűntettet valósítottak meg, ezért az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogházra, a másodrendűt hat év börtönre, a harmadrendű vádlottat pedig öt év két hónap börtönre ítélték. A Szegedi Törvényszék viszont ezután másodfokon nem bűncselekmény, hanem bizonyítottság hiányában mentette fel a három vádlottat. Az ügy ezután Pécsre került, ahol a harmadfokon eljáró Pécsi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a Szegedi Törvényszék ítéletének a másod- és harmadrendű vádlottra vonatkozó részét, és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasította. Végül a Kúria a Debreceni Törvényszéket jelölte ki a büntetőper másodfokú eljárásának lefolytatására, ahol a fentebb említett döntést hozta a bíróság.

A Szeviép számtalan kisvállalkozásnak maradt adósa. Körülbelül 500 hitelező nyújtotta be az igényét, összesen hatmilliárd forint feletti összegre.

A felszámolási eljárásban 162 hitelezőn segített a magyar állam, 2 milliárd 600 millió forint kifizetésével.