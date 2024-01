Kovács Bella az első szentesi kisbaba a 2024-es évben, aki a vármegyeszékhelyen jött a világra. A kéthetes kislányt és szüleit Szabó Zoltán Ferenc polgármester is köszöntötte a Dr. Berényi Imre utcai lakásukon.

Kovács Bella Szegeden született.

Kovács Joel és Kovácsné Farkas Dzsenifer Vanessza első gyermeke 2024. január 2-án 14 óra 56 perckor született Szegeden, 50 centivel és 3360 grammal.

Nehéz volt, 32 óra után császármetszéssel jött a világra, az apuka végig a helyszínen volt, igyekezett támogatni feleségét. A kéthetes baba még okoz nehéz éjszakákat szüleinek, de a nagyszülők rengeteget segítenek, és a védőnőhöz is fordul kérdéseivel a 24 éves anyuka. 25 éves férjével később terveznek még gyermeket. Egyébként ő lányt, férje inkább fiút szeretett volna első gyermeknek – árulta el az anyuka. A családban szeretnek a jelentésük után adni neveket, a Bella szépséget jelent.

Harsányi Rézi Vásárhelyen született volna, ha megvárja, hogy átérjenek, de még a mentősöket sem várta meg – derült ki a Nyíri-közben lévő lakásban, ahová még karácsony előtt megérkezett a baba. Harsányi Rézi otthon született 50 centivel és 3740 gramm súllyal Harsányi Ádám Csaba és Gera Jusztina második gyermekeként.

Harsányi Rézi a még karácsony előtt, otthon jött a világra. Fotó: Darók József

Az anyuka elmesélte, december 19-ére volt kiírva Rézi, végül 21-én jött a világra. Három órakor ébredt fel, és nem akarta elhinni, de úgy érezte, szülni fog. El akartak indulni a kórházba, felhívták a szülésznőt, majd a mentőket, de a kis Rézi annyira gyors volt, hogy a mentősöket sem várta meg. Szerencsére komplikáció nem lépett fel. Az öt évvel idősebb bátyja, Zombor természetesen örül a család legújabb tagjának, és anyukája is, hogy ekkora korkülönbség van köztük, mert már tud neki segíteni. December 25-én mentek haza, és a karácsonyt már a kisebb és nagyobb családban is meg tudták ünnepelni. Férje és a nagyszülők segítségére is számíthat a fiatal anyuka.

Szabó Zoltán Ferenc polgármester mindkét családban átadta a város ajándékait: egy macit, virágcsokrot és ajándékutalványt. A város ezen felül 50 ezer forintos életkezdési támogatást ad minden szentesi lakcímmel rendelkező újszülöttnek. Az Új élet-fára is jogosultak lesznek – ígérte a polgármester, aki nagyon szeretné, ha a szentesi szülészet ügye nyugvópontra kerülne.