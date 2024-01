A település új postája a főtéri élelmiszerboltban fennakadás nélkül nyílt meg – számolt be a Kübekháza Hírszolgálat. Az új hellyel az ügyfeleknek és a posta munkatársának is ismerkednie kellett, de fennakadás nem volt az ügyintézésben és hosszabb sorok sem alakultak ki a nyitáskor. Kübekháza új postája hétköznaponként 8 és 16 óra között tart nyitva a főtéri élelmiszerboltban.

Nem ez az első kistelepülés, ahol boltba költözött a posta. Ahogy megírtuk, az elmúlt évtizedben számos falusi bolt zárt be, éppen ezért a kormány a 2000 fő lélekszám alatti településeken lévő kisboltot működtető vagy nyitni tervező vállalkozásoknak támogatást nyújt 2021 óta a Magyar Falu program keretében. A támogatás révén újulhatott meg a baksi kisbolt is. Ott a tapasztalatok szerint az ilyen „kettő az egyben” megoldások ideálisak. Praktikus, hiszen a bevásárlással együtt például a csekkeket is befizethetik. Az általunk megkérdezett baksiak közül volt, akinek eleinte furcsa volt, hogy a boltba kell menni postára, illetve egyesek nem olvasták el figyelmesen a postai értesítőt, így azt hitték, más településen adhatnak csak fel csomagot.