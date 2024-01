Vége van, ennyi volt, reszeltek 2023-nak. Szerencsére. Ha csak magamról akarok írni, és nem a világ vagy az ország dolgairól, akkor azt kell mondanom, hogy összességében felemás év volt az idei. Történtek jó és rossz dolgok is, a részletekkel most nem untatnék senkit. Mindenesetre megpróbálok optimistán nekiugrani 2024-nek, és ezt ajánlom mindenkinek. Hagyjuk a fenébe a szomorkodást, meg az önsajnálatot. Itt van a szilveszter, aki teheti, menjen el és szórakozzon, vagy tartson otthon házibulit, és érezze jól magát. A lehetőségek adottak, akár még egy kiránduláshoz is, mert a meteorológusok szerint december 31-én tizenvalahány fok lesz országszerte, úgyhogy nyugodtan ki lehet menni a szabadba.

Aztán éjfélkor hallgassuk meg a Himnuszt, meg hogy mit mond a köztársasági elnök, és legalább egy percig gondolkozzunk el azon, hogy mi lesz 2024-ben. Remélem nyugalmasabb év lesz, mindenkinek rendeződnek a dolgai, ha vannak olyanok, amiknek rendeződni kell. És próbáljunk meg egy kicsit jobban odafigyelni egymásra, meg persze magunkra is. Szerintem előrébb kellene helyezni az emberi kapcsolatokat, és nem csak a Facebookon üzengetni egymásnak. Találkozzanak olyanokkal, akikkel már régen nem. Esetleg keressék meg azokat, akikkel valami miatt összevesztek korábban, és próbálják meg kisimítani a dolgokat. Szóval beszélgessünk egymással, ha kell, engem megtalálnak itt a Délmagyarnál, ahogy eddig is. És mindenképpen vigyázzanak magukra, meglátják, minden jól alakul majd.

Én mindenesetre boldog új évet kívánok mindenkinek, és szerintem a kollégáim is. Üdv, 2024!